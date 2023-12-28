رجحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الخميس، ارتفاع أعداد النازحين داخل حدود بلدانهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المقبل 2024 إلى 11.7 مليون.



جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة "إكس"، وتضمنت بيانات مقتبسة من تقرير تخطيط المفوضية لحماية اللاجئين والنازحين ومساعدتهم لعام 2024.



وأضافت المفوضية الأممية أن "استمرار تقديم الدعم للنازحين داخليًا، والمجتمعات المضيفة لهم هو أمر حيوي".



وقالت إنها تتوقع ارتفاع أعداد النازحين داخل حدود بلدانهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2024 إلى 11.7 مليون، بحسب وكالة الأناضول.



وكشف التقرير أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين رصدت موازنة لعام 2024 قدرها 10.622 مليارات دولار لتمكينها بالتعاون مع شركائها من توفير الحماية والمساعدة والحلول المنقذة للحياة في حالات النزوح الجديدة والحالية".



وتتوقع المفوضية الأممية أن "130.8 مليون نازح قسري وعديم الجنسية يحتاجون إلى الدعم حول العالم خلال العام المقبل".