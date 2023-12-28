استئناف العمل بسفارة روسيا في بوركينا فاسو بعد انقطاع 31 عاما

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استأنفت السفارة الروسية عملها في عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو عملها، بعد انقطاع دام 31 عاما.

وقالت السفارة الروسية، في بيان نقلته وكالة تاس اليوم الخميس:إن وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري ألقى كلمة في حفل الافتتاح نيابة عن واجادوجو.

ونيابة عن روسيا ألقى سفير موسكو لدى ساحل العاج والمكلف بأعمال سفير موسكو لدى بوركينا فاسو أليكسي سالتيكوف كلمة.

وأضافت السفارة أن رئيس وزراء بوركينا فاسو ووزراء الدفاع والطاقة والرياضة والتعليم ومواطنين روس ومن بوركينا فاسو وصحفيين وغيرهم حضروا الحفل.

وذكرت السفارة في وقت سابق أن البعثة الدبلوماسية في بوركينا فاسو ستتوافق من حيث عدد الموظفين مع متوسط ​​حجم معظم البعثات الدبلوماسية الروسية في غرب أفريقيا.

وأكد سالتيكوف، أن افتتاح السفارة سيعطي دفعة للعلاقات بين البلدين.