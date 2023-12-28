استطلاع: 94% من الأوكرانيين يثقون في جيشهم

أعرب الأوكرانيون عن ثقتهم في القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أظهر استطلاع أجراه "مركز رازومكوف" ومؤسسة "إيلكو كوتشيريف" للمبادرات الديمقراطية"، ونشرت نتائجه وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 94% من المشاركين يثقون في القوات المسلحة الأوكرانية ، وأعرب 68% عن ثقتهم في الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الأوكرانيون إنهم يثقون في الهيئات الأمنية والدفاعية، حيث أعرب 89% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في وحدات المتطوعين، مقابل 83% يثقون في خدمات الطوارئ الحكومية، و82% يثقون في الحرس الوطني و73% يثقون في وزارة الدفاع، و72% يثقون في حرس الحدود و71% في خدمات الأمن و58% في الشرطة الوطنية.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاع مستوى الثقة في المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المتطوعين بنسبة 63% و86% على الترتيب. وأعرب 63% عن ثقتهم في الكنيسة و53% في القادة المحليين (العمد) و51% أعربوا عن ثقتهم في بنك أوكرانيا الوطني.