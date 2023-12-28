المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق البنك الأهلي نظيره المقاولون العرب على ستاد السلام، مساء يوم السبت القادم، في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه اليوم تحت قيادة المدرب طلعت محرم، الذي حرص على عقد جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية، كما أجرى تقسيمة قوية في نهاية المران.

وينتظم المقاولون في معسكر مغلق غدا استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز.