نودع بعد أيام قليلة عام 2023، والذي شهد أحداثًا كثيرة على الصعيد السياسي من حروب وأزمات داخلية وخارجية.

وعلى الجانب الإنساني ودعت بعض الشعوب زعمائها وقادتها السياسين، ليترك ذلك حالة من الحزن، فضلاً عن تغيير في المشهد والخريطة السياسية للوقت الراهن ومستقبلاً.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الزعماء والقادة السياسين الذين وافتهم المنية خلال العام الجاري:

• الشيخ نواف الجابر الصباح

وفي 16 ديسمبر الجاري، أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، عن وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً.

وبدأ الأمير الراحل رحلته في العمل السياسي قبل نحو 60 عاما، في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسئولية محافظة حولي لمدة 16 عاما، وفقا لصحيفة السبق.

وبعد سنوات من توليه حقيبة الداخلية، تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بجميع الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية.

وتعد فترة حكم الأمير نواف الصباح قصيرة مقارنة بمن سبقه، حيث تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير الراحل، مؤكدا أنه كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، وحريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، معلنا الحداد 3 أيام في جميع أنحاء البلاد.

• هنري كيسنجر

ومع نهاية شهر نوفمبر، توفي عملاق الدبلوماسية الأميركية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن عمر جاوز الـ100 عام.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان: "إنّ كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وأدّى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة توفي في منزله بولاية كونيتيكت".

ورغم مغادرته للمناصب الرسمية، إلا أن تأثيره لم يغب، فواصل تقديم التحليل والكتابة الأكاديمية، ومتابعة الأحداث العالمية حتى وقتنا الراهن مع الحرب الروسية الأوكرانية، وخلف الحضور والتأثير الكبير الذي تمتع به كسينجر، شهدت السنوات الأولى من حياته صورا من المعاناة، أوردها الكاتب محمد حسنين هيكل بكتابه "الحل والحرب".

ويقول هيكل، إن التاريخ في رأي كيسنجر، لا يلغي أهمية عنصر المصادفة، أو الحادثة -على حد تعبيره هو- وإن كانت المصادفة أو الحادثة لا تقع في فراغ من التاريخ، ويتحدث عن شخصيته، بأنه صبي يهودي: هنريش كسينجر، في الـ13 من عمره في مدينة فورت بألمانيا سنة 1936، وعاصر هتلر في عنفوان قوته في ألمانيا النازية، والعاصفة بدأ هبوبها ضد اليهود، والجحيم الذي كان ينتظرهم في معسكرات الاعتقال على وشك أن يفتح أبوابه.

• برلسكوني

وفي يونيو من العام الجاري، توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، عن عمر ناهز 86 عاما في مستشفى بمدينة ميلانو.

وترأس برلسكوني 4 حكومات خلال حياته السياسية بين عامي 1993 و2011، ومن جهة أخرى كان مالك نادي ميلان الإيطالي بين 1987 و2017، وصنع للفريق إنجازات كبيرة أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

ووُجهت لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي لبرلسكوني عام 2013 وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات لكنه أُعفي من تنفيذ الحكم لأنه كان يبلغ من السن 76 عاما، واستبدل الحكم بتقديم خدمات مجتمعية غير مدفوعة الأجر، وفقًا لما نشرت سبكة سي إن إن الأمريكية.

وأثار رحيله ردود فعل في جميع أنحاء العالم من البيت الأبيض والأمم المتحدة إلى عالم الرياضة، ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "صديق حقيقي"، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه "شخصية رئيسية في إيطاليا المعاصرة".

• جورجو نابوليتانو

وبعد 3 أشهر من رحيل برلسكوني، ودعت إيطاليا الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو، عن عمر يناهز 98 عاماً، وكان قد رئاسة دولة إيطاليا لأكثر من 8 سنوات ونصف السنة، بين عامي 2006 و2015.

وامتدت مسيرته السياسية على مدى أكثر من 6 عقود، حيث دخل البرلمان لأول مرة في عام 1953، كما أصبح نابوليتانو عضواً في مجلس الشيوخ الإيطالي مدى الحياة بعد رئاسته، وظل ناشطاً سياسياً في السنوات التي تلت ذلك.