ظهور بارز حظيت به السينما العربية على السجادة الحمراء للمهرجانات العالمية في عام 2023، وتنوعت جنسيات الأعمال ومواضيعها؛ لكنها اتفقت في قدراتها على جذب جمهور المهرجان ونقاده، كما حصل بعضها على جوائز مهمة، ونرصد بعض تلك الأعمل في السطور القادمة.

بنات ألفة

وفق التغطية الإعلامية لعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي، استقبل جمهور المهرجان ونقاده الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية المشارك ضمن المسابقة الرسمية، بالتصفيق الحار والترحيب، والفيلم يجمع بين التسجيلي والدرامي (ديكودراما).

حصل الفيلم على جائزتين هما: جائزة "السينما الإيجابية"، والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، وتكافئ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية، أما الجائزة الثانية فهي "تنويه خاص" من لجنة جائزة الناقد "فرنسوا شالي" التي تقدمها جمعية فرنسوا شالي منذ 27 سنة، على هامش مهرجان كان من طرف مجموعة من النقاد والصحفيين المختصين في المجال السينمائي.



يتناول الفيلم، الذي تشارك فيه الفنانة هند صبري، قصة حقيقية لسيدة تونسية تدعى ألفة الحمروني، ذاع اسمها في كل أنحاء العالم سنة 2016، بعد إثارتها علنا مسألة تطرف ابنتيها المراهقتين، رحمة وغفران، حيث تركت الشقيقتان تونس للانضمام والقتال في صفوف تنظيم داعش في ليبيا.

حصل الفيلم على كثير من الجوائز الأخرى في مهرجانات سينمائية مهمة، وآخر إنجازاته المدوية، دخوله القائمتين القصيرتين لجوائز الأوسكار في دورتها السادسة والتسعين، وهما قائمة الأفلام الوثائقية وقائمة أحسن فيلم عالمي.

فيلم كذب أبيض

مازلنا في شمال أفريقيا، مع فيلم "كذب أبيض" للمخرجة المغربية أسماء المدير، وهو فيلم تسجيلي جمع بين التاريخ الشخصي والوطني، إنتاج مشترك بين المغرب ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية.

كان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث فازت المدير بجائزة أفضل مخرج في فئة "نظرة ما"، وهو وثائقي مغربي يجمع بين التاريخ الشخصي والوطني للدار البيضاء، يستكشف الماضي المليء بالأسرار في عائلة المخرجة أسماء المدير، حيث يسلط الضوء على تاريخ المملكة المغربية خلال فترة خطيرة من عمل المملكة وهي "سنوات الرصاص".

ينافس الفيلم ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار القادمة، ضمن فئة أفضل فيلم عالمي، وتضم قائمة أفضل فيلم دولي 15 فيلما من بين 88 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تمنح سنويا لفيلم مٌنتج خارج الولايات المتحدة، لا تقل مدته عن 40 دقيقة، ولا تزيد اللغة الإنجليزية في حواره عن 50%.

وداعا جوليا

حصل فيلم وداعا جوليا للمخرج محمد كردفاني، على عدد ضخم من الجوائز حول العالم، وبدأ هذا المشوار من مهرجان كان السينمائى الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية.

تدور أحداث الفيلم في مدينة الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، وتتصرف فيما بعد مندفعة بإحساس الذنب، فتحاول تحسين وضع زوجة الضحية ماليا، لذلك تقوم بتعيين الزوجة جوليا التي تبحث عن زوجها ولا تعلم أنه قُتل كخادمة في منزلها ومساعدتها.

عيسى

فاز فيلم عيسى أو "أعدك بالفردوس"، إخراج المخرج المصري مراد مصطفى، بجائزة "رايل الذهبية" والتي تمنح لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76.

وحصد الفيلم الكثير من الجوائز، من بينهم جائزة الفارس الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان مالطا السينمائي الدولي بدورته الـ61، كما حصد جائزتين في مهرجان يريڤان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في أرمينيا، وهما الجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائي قصير، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ملبورن السينمائي في دورته 71 والذي يقام في أستراليا.

تتناول أحداث الفيلم -الذي يلعب بطولته كيني مارسلينو وكنزي محمد - حول مهاجر أفريقي يعيش في مصر ويبلغ من العمر 17 عاما، يحاول أن يسابق الزمن لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر بسبب حادث عنيف.