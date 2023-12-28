الأردن يحظر تصدير سلع أساسية بسبب توترات البحر الأحمر

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع بعد توصية من مجلس الأمن الغذائي؛ بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس» إن القرار الحكومي يشمل كلاً من الأرز والسكر والزيوت النباتية، من زيت الذرة وعباد الشمس والنخيل وزيت الصويا.

وأوضحت الوزارة أن «مجلس الأمن الغذائي كان قد أوصى، الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر».

" الصناعة والتجارة" تمنع اعادة تصدير سلع غذائية



قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع.



وبحسب القرار الحكومي يشمل المنع كل من الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا. — وزارة الصناعة والتجارة والتموين (@MIT_GOV_JO) December 28, 2023

وأعلنت العديد من الشركات العالمية وقف نقل الشحن عبر البحر الأحمر، في أعقاب هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن الإسرائيلية، في إطار دعم الجماعة للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

ورغم أن الحوثيين حددوا هوية السفن المستهدفة، أي الإسرائيلية أو التي تحمل شحنات متوجهة إلى إسرائيل، إلا إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا دوليا لحماية السفن في البحر الأحمر.

ورفضت عدة دول الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ومن بينها إسبانيا وفرنسا.