الرئيس العراقي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى وقف العدوان والقصف على قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وجدد الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة ووجوب وقف العدوان والقصف على قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد حرص العراق على تمتين علاقات الصداقة مع إسبانيا، والنهوض بها وتعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاقتصادية والبيئية والثقافية والزراعية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

وقال رشيد، إن العراق أصبح بيئة مستقرة وآمنة ويتطلع إلى مساهمة الشركات ورجال الأعمال الإسبان في عملية البناء والإعمار وتأهيل البنى التحتية والارتقاء بالواقع الصحي والتعليمي والخدمي، والاستفادة من الخبرات في تحقيق التنمية الشاملة، والتنسيق والتعاون بين الجانبين في مكافحة مخاطر الإرهاب والتطرف.

وبدوره، أكد رئيس الحكومة الإسبانية حرص بلاده على إدامة التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية، مشيدا بدور العراق المحوري وجهوده في تقريب وجهات النظر بين عدد من دول المنطقة.

وحسب بيان للرئاسة العراقية، تم بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوسيع التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعبين وآخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي وجهود العراق الحثيثة في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.