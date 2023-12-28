الصحة الكويتية تعلن رصد متحور فيروس كورونا الجديد

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، رئيس مركز التواصل الصحي الدكتور عبدالله السند، اليوم الخميس، رصد متحور فيروس كورونا الجديد "JN.1" في البلاد.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء من خلال النتائج الأخيرة التي توصلت إليها فرق الفحص الجيني في الوزارة والتي تستمر بعملها في رصد الأنماط السائدة أو المتحورات سواء لفيروس كورونا و غيره من الفيروسات.

وأضاف أن رصد مثل هذه التحورات أمرا متوقعا و لا يدعو للقلق، وأن الوضع الصحي مستقر وليس هناك إجراءات وقائية غير اعتيادية في الوقت الراهن.

وأكد أهمية ارتداء الطواقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الكمامات أثناء فترة الدوام، مع ضرورة المحافظة على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون والمطهرات واستكمال التطعيمات التنفسية الموسمية وخاصة النسخة المحدثة من لقاح كوفيد ولقاح الانفلونزا.