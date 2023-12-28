140 مليون دولار قيمة صادرات تركيا من نباتات الزينة في 2023

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بلغت عائدات تركيا من صادرات نباتات الزينة ومنتجاتها، 140 مليون دولار خلال عام 2023، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.

وتتميز تركيا بتنوع غطائها النباتي الذي يتضمن 3500 نوع من النباتات المتوطنة، وتواصل تصديرها على مدار العام.

ووصلت نباتات الزينة ومنتجاتها خلال 2023 إلى أسواق 73 دولة، في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قاله إسماعيل يلماز، رئيس اتحاد مصدري نباتات الزينة ومنتجاتها في تركيا.

وأوضح يلماز في تصريح لـ"الأناضول"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلبا على عائدات صادرات القطاع، مضيفا أن عائدات الصادرات التركية من القطاع خلال عام 2023، بلغت 140 مليون دولار.

ولفت إلى أن هولندا تصدرت قائمة الدول المستوردة لنباتات الزينة من تركيا، تليها بريطانيا ثم ألمانيا ورومانيا وبلغاريا.

وأشار يلماز، إلى أن "زهرة القرنفل" هي الأكثر تصديرا من بين نباتات الزينة.