ألمانيا تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات لأوكرانيا دون موافقة المجر

تتوقع ألمانيا أن دول الاتحاد الأوروبي ستمرر حزمة المساعدات القادمة لأوكرانيا على أية حال، حتى إن واصلت المجر عرقلة صدور قرار بالإجماع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي عن طرق للالتفاف حول تعنت بودابست، بعدما انهارت محادثات بشأن تخصيص حزمة بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) للحكومة في كييف في قمة في منتصف الشهر الجاري.



وتم طرح خيار بديل محتمل لجعل الدول الأعضاء تحول الأموال إلى كييف خارج عملية ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو خيار أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى احتمال قابليته للتطبيق.



وقال كريستيان فاجنر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية متحدثا في مؤتمر صحفي للحكومة في برلين، إن ائتلاف المستشار أولاف شولتس الحكومي سيوفر دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو في 2024 وستواصل برلين "حملة نشيطة" من أجل تبني حملة المساعدات الأوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو في بداية العام المقبل.