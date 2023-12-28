أُقيم مساء الأربعاء، المؤتمر الصحفي الخاص بشركة العندليب للإنتاج الفني، للاحتفال بباكورة إنتاجاتها الموسيقية فيديو كليب كل العيون للمطرب الشاب محمود راتب.

وحضر المؤتمر المنتج محمد شبانة صاحب شركة العندليب وابن شقيق عبدالحليم حافظ، المطرب محمود راتب، المخرج خيري بشارة، المطربة نهال نبيل، المؤلف محمد عز، والناقد الفني طارق مرسي، مع عدد كبير من الصحفيين والنقاد.

وشهد المؤتمر الصحفي حضورًا كبيرًا، كما وجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى والملحن وليد سعد التحية والتهنئة لـ محمد شبانة والمطرب محمود راتب على أغنيتهما الجديدة واعتذرا عن عدم حضورهما المؤتمر، وذلك عبر مقطع فيديو تم عرضه ضمن الفعاليات.

أغنية كل العيون من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل، مدير تصوير وتصحيح ألوان أحمد أسامة، وكان المطرب محمود راتب طرح الأغنية يوم الأحد الماضي عبر قناته على يوتيوب.

وقال محمود راتب: محمد شبانة اكتشفني كملحن والتقينا ببعض المطربين سويًا وتعاونك معهم، وبعدها بدأت مشروع الغناء مع شبان، حيث استمعنا سويًا إلى العديد من الأغاني قبل أن يقع الاختيار على أغنية كل العيون، وخوضت من قبل تجربة مميزة من قبل في التمثيل مع المخرج الكبير خيري بشارة في مسرحية حبيبتي من تكون ولكني حاليًا تركيزي منصب على الغناء.

ومن جانبه، قال المخرج خيري بشارة: عبدالحليم حافظ يمثل جزء من ذكرياتي أنا وأبناء جيلي ووجداننا ومشاعرنا وكان أقوى مؤثر في جيلنا، وعندما قدمت مسرحية حبيبتي من تكون أخرجت كل مشاعري من حب وعشق للعندليب، وقدمت العمل من أعماق قلبي، لدرجة أنني بكيت عند انتهاء الفصل الأول من المسرحية وقدمتها كطفل وليس مخرج، وواصل خيري بشارة حديثه مهنئًا محمد شبانة على شركة إنتاجه العندليب ومحمود راتب على أغنية كل العيون.