 مدافع الزمالك السابق: إصابة محمد حمدي كانت خطيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدافع الزمالك السابق: إصابة محمد حمدي كانت خطيرة

أمير نبيل
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 12:06 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 12:06 ص

أكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد حمدي، لاعب الفريق الأبيض يعاني من إصابة بكسر في الضلع، مشددا على أن الإصابة كانت خطيرة للغاية.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أوجه الشكر للدكتور محمد أسامة بعد رفضه استكمال محمد حمدي المباراة لأن ذلك كان سيشكل خطورة على سلامة اللاعب بسبب كسر الضلع وتأثيره على التنفس".

وأضاف: "إصابة محمد حمدي تحتاج إلى وقت من شهر إلى شهر ونصف حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وتغييره كان ضروريا بسبب ضغط الهواء المتسرب على الرئة".


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