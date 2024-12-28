السفارة السورية في بيروت تعلن تعليق العمل القنصلي حتى إشعار آخر

أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، صباح السبت، تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعارٍ آخر، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.

وجعت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية، لتصلهم كل الإعلانات المهمة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.

والخميس الماضي، أجرى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين د. عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري د. أسعد حسن الشيباني، هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، أعرب بو حبيب، عن تمنياته لنظيره السوري بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، والنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير اللبناني، خلال الاتصال، تمسّك بيروت بوحدة سوريا، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان إلى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين.

وعبّر عن رغبته بزيارة سوريا، فرحب الوزير الشيباني بالزيارة. وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام المقبل، للبحث في الأمور والقضايا المشتركة.