 اليونان توافق على تزويد أوكرانيا بـ 24 صاروخ سي سبارو - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2024 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليونان توافق على تزويد أوكرانيا بـ 24 صاروخ سي سبارو

أثينا - د ب أ
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:55 ص

وافقت اليونان على تزويد أوكرانيا بـ24 صاروخا من طراز "سي سبارو" لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وهذه الصواريخ، وهي قيد الاستخدام منذ حوالي 40 عاما، من مخزونات القوات البحرية والجوية اليونانية وتعتبر غير ضرورية للاستخدام العملياتي، وفقا للمعاير العسكرية اليونانية.

وصواريخ "سي سبارو"، سلاح مضاد للطائرات، قصير المدى، من صنع الولايات المتحدة وتمتلك أوكرانيا بالفعل المنصات اللازمة لنشره، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار المساعدات العسكرية الأوسع نطاقا التي تقدمها اليونان إلى أوكرانيا والتي تشمل قذائف مدفعية وأسلحة وذخيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك