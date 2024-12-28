اليونان توافق على تزويد أوكرانيا بـ 24 صاروخ سي سبارو

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وافقت اليونان على تزويد أوكرانيا بـ24 صاروخا من طراز "سي سبارو" لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وهذه الصواريخ، وهي قيد الاستخدام منذ حوالي 40 عاما، من مخزونات القوات البحرية والجوية اليونانية وتعتبر غير ضرورية للاستخدام العملياتي، وفقا للمعاير العسكرية اليونانية.

وصواريخ "سي سبارو"، سلاح مضاد للطائرات، قصير المدى، من صنع الولايات المتحدة وتمتلك أوكرانيا بالفعل المنصات اللازمة لنشره، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار المساعدات العسكرية الأوسع نطاقا التي تقدمها اليونان إلى أوكرانيا والتي تشمل قذائف مدفعية وأسلحة وذخيرة.