أعرب جود بيلينجهام، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر مساء الجمعة.

وقال جود بيلينجهام خلال كلمته في الحفل: "شكرًا لكم جميعًا وشكرًا لجلوب سوكر على دعوتي. إنه لأمر مذهل أن نرى هذا العدد الكبير من اللاعبين والعديد من الأساطير".

وأضاف اللاعب الإنجليزي: "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة.. كان الأمر مستحيلًا بدون زملائي والجهاز الفني وعائلتي. شكرًا جزيلاً لكم جميعًا".

وتابع: "كنت أتوقع الفوز بالبطولات مع ريال مدريد.. لقد وقعت مع أفضل نادٍ في العالم، ولدي أفضل زملاء في الفريق وأفضل طاقم تدريبي".

وأكمل: "هناك تعطش لكسب المزيد.. فزنا بخمسة بطولات في 2024، وهذا أمر جيد، لكننا نريد الاستمرار مع هذا الجيل لسنوات عديدة ومواصلة صنع التاريخ مع ريال مدريد".

وواصل: "لقد ساعدني زملائي في الفريق على التكيف، لقد قبلوني. الدخول إلى غرفة تبديل الملابس التي تضم العديد من النجوم والتحدث باللغة الإنجليزية فقط هو أمر صعب، لكنهم جعلوا الأمر سهلاً بالنسبة لي".

وأتم جود بيلينجهام تصريحاته قائلًا: "لا أستطيع اختيار لاعب واحد، لقد ساعدوني جميعًا.. لقد كانت هناك مباريات كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل فيها، لكن الأمور تسير على ما يرام. سنسعى لتحقيق كل شيء في 2025".