 بينهم ضباط في نظام الأسد.. لبنان يسلم نحو 70 شخصا لسوريا - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2024 4:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بينهم ضباط في نظام الأسد.. لبنان يسلم نحو 70 شخصا لسوريا


نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 4:08 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 4:08 م

سلم الجيش اللبناني نحو 70 سوريا، بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد دخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني يترأس الوفد ضابط عقيد من الأمن العام اللبناني.

وجرى تسليمهم إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري.

ووفقا للمصادر فقد جرى إيقاف الضباط والعناصر يوم أمس، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.

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