برايتون يتعادل مع ضيفه برينتفورد في البريميرليج

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تعادل نادي برايتون سلبيًا أمام ضيفه برينتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة طوال 90 دقيقة إلى أهداف، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

ولم ينجح برايتون في تحقيق الفوز بمسابقة الدوري للمباراة السادسة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل برايتون للمرة الرابعة في آخر 6 مباريات، وخسر مواجهتين.

ويأتي برينتفورد، الذي حقق أول نقطة بعد هزيمتين في آخر مباراتين بالمسابقة، في المركز 11 بفارق نقطتين خلف برايتون.

ومنذ فوزه على نيوكاسل 4-2 في السابع من ديسمبر الجاري، خسر برينتفورد في مباراتين متتاليتين أمام تشيلسي ونوتنجهام فورست.