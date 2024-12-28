محافظ بني سويف: إزالة 690 حالة تعدِ خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ24

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 24 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة، الخميس الماضي، والتي كانت قد بدأت 7 الشهر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة، من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال تلك المرحلة بلغ 252 حالة "83 حالة تعد على أرض أملاك الدول بمساحة 23 ألفا و677 متراً، 161 حالة تعد على 7 أفدنة و20 قيراطا أرض زراعية ملكية خاصة"، ليصل إجمالي ما تم إزالته على مدار مراحل الموجة إلى 690 حالة "208 حالات مرحلة أولى، 230 حالة مرحلة ثانية، بجانب 252 حالة بالمرحلة الثالثة".

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لإزالة التعديات، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل موجة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ24 من حملات الإزالة تم تنفيذها بشكل متتابع على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، واُختتمت بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.