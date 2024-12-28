مدرب وست هام: لا نخشى مواجهة ليفربول

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أكد جولين لوبيتيجي، المدير الفني لوست هام الإنجليزي، إن فريقه لن يشعر بالخوف من مواجهة ليفربول غدا الأحد، رغم قائمة الغيابات الطويلة بالفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن وست هام مدد سلسلة عدم الخسارة لـ4 مباريات بعد الفوز بهدف نظيف على ساوثهامبتون في "البوكسينج داي"، ولكن يمكن أن يدخل الفريق مباراة الغد بدون 5 لاعبين من الذين شاركوا في مباراة ساوثهامبتون.

وجرى استبدال الثلاثي لوكاس فابيانسكي وماكس كيلمان وكارلوس سولير بسبب الإصابات بينما تلقى ثنائي خط الوسط توماس سوسيك وجويدو رودريجيز البطاقة الصفراء، مما يعني إيقافهم لمباراة.

قال لوبيتيجي: "أن أكون خائفا؟ لا، لست خائفا. نكن احتراما كبيرا لكل الفرق، ولكن نكن نفس قدر الاحترام لساوثهامبتون، ولليفربول وللجميع".

أضاف: "نحن نتحدث عن أفضل فريق في الدوري. أفضل لاعبين، مدرب جيد للغاية، أنهم الآن في المقدمة ولكن يجب علينا أن نثق بأنفسنا، وبقوتنا وبإمكانياتنا".

تابع: "يجب أن علينا إيجاد الحلول واتخاذ القرارات بشأن التحدي المقبل. نسعد بوجود مثل هذه النوعية من المباريات، ونعلم الصعاب، ولكن بنفس الطريقة نثق في لاعبينا".

وشارك ألفونس أريولا وحان كلاير توديبو وإديسون ألفاريز من مقاعد البدلاء في مباراة ساوثهامبتون التي أقيمت أمس الأول الخميس، ومن الممكن أن يتواجدوا في التشكيل الأساسي أمام ليفربول.

وحقق الليفر الانتصار رقم 22 من أصل 26 مباراة تحت قيادة أرني سلوت، المدير الفني الهولندي، بفوز على ليستر سيتي 3-1 في"البوكسينج داي".

ويستعيد وست هام خدمات لوكاس باكيتا، بعد انتهاء إيقافه، ولكن لوبيتيجي تحدث عن أهمية اللعب كفريق قبل مباراة الأحد المرتقبة.

قال: "نحن نتحدث عن أفضل فريق في الدوري الممتاز بفارق كبير. هذا سبب كاف لكي نكون مستعدين".

أضاف: "الآن علينا أن نرتاح وأن نستعد للتحدي المقبل. حان الوقت للاستفادة من اللاعبين الذين نحتاجهم".

وشعر وست هام بالفعل بقوة ليفربول هذا الموسم عندما خسر (1-5) في أنفيلد في كأس الرابطة في سبتمبر الماضي.

كانت هذه الليلة تحديدا مؤلمة للوبيتيجي، الذي أصيب في ربلة الساق (السمانة) خلال المباراة.