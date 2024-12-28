الاحتلال يعتقل 26 عنصرا تابعا للدفاع المدني الفلسطيني في غزة

قال الدفاع المدني في غزة، إن «عدد العناصر الذين اختطفهم الاحتلال خلال هذه الحرب، ارتفع إلى 26 معتقلا لا يعرف مصيرهم».

وذكر في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3 من ضباط الإطفاء والإنقاذ، ممن أجبرهم مؤخرا على ترك عملهم في محافظة شمال قطاع غزة، وهم: يحيى سعيد سحويل، وحافظ أحمد أبو جراد، ومحمد وائل عطالله.

وفي وقت سابق، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي مدير الدفاع المدني في محافظة الشمال أحمد حسن الكحلوت، وذلك استمرارا في نهجه التدميري لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي في المحافظة.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي لـ«الكحلوت» اعتقل بعد أن أوقف كليا عمل الدفاع المدني في محافظة الشمال في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 22 من العاملين في الدفاع المدني بمحافظتي غزة والشمال، ولم يُعلم حتى الآن مصيرهم».