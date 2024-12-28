محافظ الإسماعيلية يناقش آلية تطوير الأندية والشواطئ لتنشيط السياحة

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا مع لجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة.

تضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات التي نفذت خلال الفترة الماضية لرصد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية، لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات ودعم البنية التحتية بكافة المشروعات القائمة بالمحافظة.

وجه جلال بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل مكان بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة وفتح مجالات وأنواع جديدة للسياحة، بما يحقق الانتعاش في هذا المجال، مؤكدًا أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.

وأشار إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب.