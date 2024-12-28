وكيل تعليم سوهاج يجتمع بمديري ووكلاء مدارس التعليم الفني استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي

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أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تقديم أوجه الدعم والمساندة لمختلف مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، ضمن خطة الدولة والوزارة؛ لتطوير منظومة التعليم الفني التي تهدف إلى التحول نحو تعليم أفضل يلبي احتياجات سوق العمل طبقا لمعايير الجودة العالمية.

وجاء ذلك خلال اجتماعه بمديري ووكلاء المدارس الفنية على مستوى المحافظة في مدرسة سوهاج الثانوية التجارية بنات، بحضور أيمن شمس مدير عام التعليم الفني ومديري إدارات التعليم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي بالمديرية؛ لمناقشة الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي.

ووجه خلالها، وكيل الوزارة، على ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف العاملين بالمدارس لتنفيذ القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لسير أعمال الامتحانات؛ بهدف توفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب تمكنهم من تحقيق التفوق الدراسي علميا وعمليا طبقا للمناهج الدراسية المبنيه على الجدرات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

ووجه بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ وعلى سرية الامتحانات، مشددا على أهمية تطوير خطوط الإنتاج الخاصة بالمدارس الفنية؛ لتعظيم مشروع رأس المال.

وطالب بضرورة التفكير خارج الصندوق؛ لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية والتدريبية للطلاب.

كما وجه بسرعة وضع خطة عمل؛ للتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية؛ لتوقيع برتوكولات تعاون لتنفيذ وتصنيع أي منتجات داخل المدارس الفنية بأعلى جودة وأقل سعر وفق القواعد واللوائح الوزارية المنظمة لمشروع رأس المال بمدارس التعليم الفني.

وطالب بضرورة التوسع في إنشاء وزيادة عدد المعارض الخاصة بمنتجات المدارس الفنية على مستوى المحافظة.