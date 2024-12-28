الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية: نفحص ما تم تداوله من مقاطع مصورة ذات علاقة بسلوك بعض أفراد الأمن ضد مدنيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم السبت، عن قلقها البالغ عقب انتشار مقاطع مصورة تُظهر قيام ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بضرب وإهانة عدد من المواطنين، فيما قالت السلطة الفلسطينية إنها تفحص الأمر.

وطالبت الهيئة السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

ودانت الهيئة في الوقت نفسه، ما سمته خطاب الكراهية والتحريض ضد أفراد وضباط الأجهزة الأمنية وعائلاتهم.

وأكد المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطينية أنور رجب للجزيرة أن المؤسسة الأمنية تتابع بشكل حثيث ووفق الإجراءات المتبعة المقاطع المنتشرة بشأن سلوك بعض أفراد الأمن والاعتداءات على مدنيين.

وكانت مقاطع فيديو نشرها نشطاء أظهرت اعتداء عناصر أمن على مواطنين بحجة التعبير عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإجبارهم على تصوير مقاطع فيديو تتضمن اعتذارا للأجهزة الأمنية، فيما لم يتم التأكد من صحة المقاطع من مصدر مستقل.

يأتي ذلك على ضوء الأحداث المتواصلة التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة منذ 3 أسابيع خلال حملة تشنها قوى الأمن الفلسطينية.