إصابة امرأة بجروح خطيرة جراء طعنها بسكين في العاصمة الألمانية

أُصِيْبَتْ امرأة بجروح خطيرة تهدد حياتها جراء تعرضها لطعن بسكين في حي برلين-شبانداو بالعاصمة الألمانية برلين.

وأفادت الشرطة بأن المرأة/29 عاما/ خضعت لعملية جراحية طارئة في أحد المستشفيات. ولا يزال البحث جاريا عن الجاني، فيما لم تقدم الشرطة أي تفاصيل مبدئية عن ملابسات الواقعة. وبدأت السلطات تحقيقًا في الواقعة بتهمة الاعتداء الجسدي الخطير.

ووفقًا للتحقيقات التي جرت حتى الآن، وقع الهجوم حوالي الساعة الثالثة والنصف صباح اليوم السبت عندما كانت المرأة تغادر مبنى سكنيًا مخصصا لأكثر من عائلة في منطقة زيمنسشتات. وأصيبت المرأة بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسدها. وقالت الشرطة إن المرأة تم نقلها إلى المستشفى عن طريق أحد معارفها الذي استُدعي إلى موقع الحادث.