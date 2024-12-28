وزير الصحة السوداني: قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد وممنهج المستشفيات

كشف وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، اليوم السبت، أن «أكثر من 50% من مراكز غسيل الكلى في البلاد أصبحت خارج الخدمة».

وقال هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن «ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية»، مشيرا إلى أن «المستشفيات تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الصحية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع».

وأضاف أن «قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد وممنهج المستشفيات في انتهاك للأعراف الدولية»، لافتا إلى أنها استهدفت عددا من المؤسسات الصحية في مدينة الفاشر.

وذكر أن «هناك صعوبات في توفير العلاج الإشعاعي في البلاد بعد تدمير عدد من المراكز الصحية المختصة»، مضيفا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية تعرض للنهب والخسائر تقدر بـ500 مليون دولار.

وأعلن ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في بعض المناطق إلى أكثر من 30%، مؤكدا تضرر 250 مستشفى جراء الحرب من بين 750 مستشفى في البلاد.

وذكر أن هناك «11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي جراء الحرب، وأن هناك 1258 حالة وفاة وأكثر من 48 ألف إصابة بالكوليرا جراء تلوث محطات المياه».

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وإفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.