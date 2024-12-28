محافظ المنوفية يوجه بضرورة إسراع الخطى ومضاعفة نسب الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة إسراع الخطى ومضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليلها على أرض الواقع لإنهاء لملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال المدة الزمنية المقررة، وإعداد بيان تفصيلي بكل الحالات غير الجادة وإرسال خطابات إلى كل جهات الولاية لاتخاذ اللازمة بشأنها، بما يساهم في غلق هذ الملف بشكل نهائي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

يأتي ذلك خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة، اليوم السبت، لمناقشة الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور نائبه محمد موسي، مدير عام شئون مكتب المحافظ، المستشار الهندسي، مديري إدارات أملاك الدولة، الحسابات، المكتب الفني.

واستعرض محافظة المنوفية، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه عمليات التقنين.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة اليومية لمستجدات ملف التقنين لإنجاز الأعمال المتبقية، مؤكداً ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.