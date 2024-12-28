بيرو ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 10%

الأكثر قراءة
تقرير يكشف مفاجأة بشأن اتفاق صلاح مع ليفربول على التجديد
الزمالك يستقر على فسخ عقد الجزيري بالتراضي
المالية: نسبة الرسوم الجمركية للهواتف الواردة من الخارج تبلغ 38.5%
عمرو أديب: أنا مسئول عما أقوله.. وقد أصيب أو أخطئ
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
قالت رئيسة بيرو دينا بولوارتي في مقطع مصور من الرئاسة عبر منصة إكس إن الحكومة سترفع الرواتب إلى 1130 سول (301 دولار) اعتبارا من يناير المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وتمثل زيادة 105 سول زيادة بنسبة 2ر10 % مقارنة برواتب 2024.