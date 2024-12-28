بيرو ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 10%

قالت رئيسة بيرو دينا بولوارتي في مقطع مصور من الرئاسة عبر منصة إكس إن الحكومة سترفع الرواتب إلى 1130 سول (301 دولار) اعتبارا من يناير المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتمثل زيادة 105 سول زيادة بنسبة 2ر10 % مقارنة برواتب 2024.