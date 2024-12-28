حماس: قضيتان أساسيتان يجب حسمهما في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إن هناك قضيتين أساسيتين يجب أن تُحسم خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن القضيتين تتمثلان في الوقف التام والشامل للعدوان، وضمان الانسحاب من قطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ إسرائيل تفهم الصفقة من جانبها بأنها صفقة تبادل أسرى، في حين أن الحركة تعتبر أن الصفقة في مرحلتها الأولى تتمثل في اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الأسماء التي سيُطلق سراحها بموجب الصفقة، لكن في مبدأ الصفقة في حد ذاتها ومبدأ وقف إطلاق النار.

ونوه بأنه لابد أن تتضمن الصفقة المبدأ الأساسي وهو وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، موضحًا أن الحركة قدمت مقترحًا بصفقة شاملة وكاملة وعلى مرحلة واحدة، في حين كانت هناك آراء أخرى بأن تكون الصفقة على مراحل.

وأكّد أن الحركة وافقت على تنفيذ الصفقة على مراحل، على أن تتضمن وتنتهي بالوقف التام للعدوان بشكل كامل.