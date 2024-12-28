 قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة


نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 12:00 م

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت يوم أمس واليوم السبت، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: نابلس، وجنين، وطولكرم، ورام الله، والخليل».

ونوه أن «عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».

وأشار إلى أن «الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، بالإضافة إلى العشرات من الطواقم الطبيّة، وينفذ الاحتلال بحقهم جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف».

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ» التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

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