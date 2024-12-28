صالون تواصل الأجيال بالصحفيين يناقش اللغة العربية بين التحديات والآفاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد صالون تواصل الأجيال بنقابة الصحفيين، حلقة جديدة تحت عنوان «اللغة العربية بين التحديات والآفاق»، السابعة مساء الأحد 29 ديسمبر الجاري، بحضور نخبة من علماء اللغة وخبراء التدقيق اللغوي بالصحافة المصرية.

يأتي ذلك لمناقشة تحديات اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتأسيس رابطة المراجعين، وبحث سُبل الارتقاء بمستويات الكفاءة اللغوية للأجيال الشابة، ودورها في تطوير فنون الكتابة الصحفية.

والصالون أحد الأنشطة التي استحدثتها لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، بهدف استثمار قدرات رواد المهنة، ونقل خبراتهم إلى شباب الصحفيين.

ودعت لجنة المعاشات الزملاء الصحفيين، للمشاركة في الصالون لإثراء النقاش والمقترحات التي تستهدف الارتقاء بالمهنة، كون الارتقاء باللغة العربية الركيزة الأساسية لمهنة الصحافة وتطوير فنونها.