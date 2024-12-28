قال الإعلامي أحمد سالم، إن سعر طن الأرز ارتفع بقيمة 3 آلاف جنيه، حيث ارتفع سعر أرز الشعير إلى 17.5 ألف جنيه.

وأضاف خلال برنامجه «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء السبت، أن ارتفاع سعر الأرز راجع إلى أجواء رمضان التي باتت قريبة، حيث سترتفع الأسعار خلال الشهرين المقبلين بسبب شنطة رمضان.

وتابع: «لو كان الأمر بيدي لمنعت شطنة رمضان قانونًا واستبدالها بكروت بفلوس»، غير أنه استدرك بأنه لا يقصد وقف دعم المحتاجين تمامًا.

واستكمل: «فكرة إن إنت تبدأ رمضان عامل شنط وكراتين فيها مثلا ربع استهلاك مصر من الأرز على مدار سنة ده ضغط رهيب على مخزون الأرز».

ودعا أن يتم التوزيع من خلال كروت بأموال، حيث يشتري المحتاج ما يريده من احتياجات دون التقيُّد بسلعة معينة.

وقال سالم: «زي ما جالنا وقت منعنا في السكر إن حد ياخد أكتر من كيس، لازم نمنع الكراتين دي.. هي بتعمل رواج رهيب وأرباح مليارية للمولات الكبيرة لكن للأسف بتيجي على المخزون الاستراتيجي لكل السلع».