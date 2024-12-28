 القوات المسلحة الإيرانية: جاهزون للرد بشكل حاسم على أي تهديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة الإيرانية: جاهزون للرد بشكل حاسم على أي تهديد

وكالات
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 12:03 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 12:03 م

أكدت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن «القوات جاهزة - بكل ما أوتيت من قوة واستعداد كامل - للرد بشكل حاسم وساحق على أية تهديدات».

وقالت في بيان، نقلته وكالة «مهر» للأنباء، صباح السبت، إن «الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وخاصة التطورات في سوريا، تظهر استمرار الشر وانعدام الأمن وعمق عداء الاستكبار العالمي، بقيادة أمريكا».

وأشارت إلى أن «ما حدث في سوريا هو نتاج خطة أمريكية صهيونية مشتركة؛ تسعى إلى تحقيق أهدافها الشريرة في المنطقة، بما في ذلك نهب الموارد وسجن المسلمين»، بحسب البيان.

ولفتت إلى أن «إيران تستخدم إمكاناتها الدولية والإقليمية لتجاوز هذه العقبة»، مؤكدة أن «قواتها المسلحة على أتم الاستعداد، وتستخدم جميع الخبرات والإنجازات الأخيرة للدفاع عن الشعب ودعمه».

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