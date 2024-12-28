حماس: عمليات يومية في شمال قطاع غزة يُقتَل فيها جنود إسرائيليون

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إن الشعب الفلسطيني صامد في قطاع غزة رغم الكارثة الإنسانية الكبيرة لا سيما عبر تدمير المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مئات آلاف الفلسطينيين يسكنون حاليًّا في خيام في ظل برد قارس، مع فقدان كل مقومات الحياة.

وشدد على أن الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال متمسك بحقوقه وبالمقاومة، مؤكدا أن هناك عمليات يومية في شمال قطاع غزة يقتل فيها جنود إسرائيليون.

ولفت إلى أن المقاومة شنت قصفًا من بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة، وهي المدينة الأولى التي احتلت قبل 15 شهرًا ودمرت منازلها بالكامل، وذلك باتجاه مدينة القدس المحتلة.

ونوه بأن المقاومة على الأرض تؤكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثابت حتى اللحظة الأخيرة التي يفرض على الاحتلال فيها شروطه بوقف العدوان بشكل كامل.



