قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، إن المشهد السوري ضبابي حتى الآن، موضحًا أن تأثير المشهد هناك يتجاوز سوريا، حيث يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووصف خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج «الصالون» عبر فضائية «الشمس»، فترة الربيع العربي بالانتكاسة العربية، معتبرا أن هذه الفترة كان مُخطط فيها إسقاط الدول العربية، وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط لخدمة إسرائيل.

وعن الوضع السوري، أوضح أنه كان هناك محاولات لإسقاط نظام بشار الأسد استمرت 14 عاما، لكن النظام السوري قاوم هذه المحاولات، غير أنه سقط خلال 14 ساعة، الأمر الذي يُعد علامة استفهام، متسائلا: هل استطاعت المليشيات المسلحة بتسليحها البدائي إسقاط النظام السوري بهذا الشكل؟.

ولفت إلى أن ظهور أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" استكمل المشهد المأساوي الذي تعيشه سوريا، معلقا: «أحمد الشرع هذب لحيته وقلع البدلة العسكرية، ولبس بدلة كاجوال، وظهر متربعا داخل القصر الرئاسي يستقبل الوفود».

وأشار إلى أنه غير متفائل بمستقبل سوريا الفترة المقبلة رغم التمنيات لها بالاستقرار، والنهضة لصالح شعبها، وإنما الواقع غير مُبشر بأن تشهد سوريا تداول سلمي للسلطة.

وأوضح أنه لا يمكن أن نقول أن سوريا ذاهبة للأفضل، منوها بأنه يجب الانتباه لمخطط يُنفذ في المنطقة، مشددا على ضرورة الانتباه لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطورة الوضع في المنطقة.