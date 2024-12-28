الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل هدد أفرادها بفأس وسكين

أعلنت الشرطة الألمانية أنها أطلقت النار على رجل شرق مدينة مانهايم، بعد أن قام بأعمال شغب.

وأُصيب الرجل، البالغ من العمر 26 عامًا، بجروح تهدد حياته. وأفاد بيان صادر عن الشرطة والنيابة العامة بأن الرجل كان يثير الشغب في موقع تابع لشركة في منطقة هيرشبرج آن در برجشتراسه غربي ألمانيا، وهدد الضباط الذين استُدعوا إلى المكان بفأس وسكين.

وذكرت السلطات أن المحاولات الرامية إلى تحذيره وإجباره على إلقاء سلاحيه بإطلاق طلقات تحذيرية، لم تنجح. وتابع البيان أنه عندما هاجم الرجل عناصر الشرطة، أُصيب بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار عليه. وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية.

وتابع البيان أن الرجل لم يكن معروفًا للشرطة من قبل. ولا تزال خلفيات الحادث غير واضحة حتى الآن.