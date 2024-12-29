الأرصاد تحذر من عدم استقرار في الأحوال الجوية وتنبه لسقوط أمطار

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات وتحديدًا المناطق الساحلية حيث تتعرض لسقوط أمطار غزيرة مع تكوُّن سحب رعدية.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل، فيما تتقدم بشكل تدريجي إلى المحافظات الداخلية.

ولفتت إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط وهو ما كان سبب في انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس بانخفاض كبير في درجات الحرارة ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ 17 درجة مئوية والصغرى تنخفض لأقل من 10 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية وحالة الطقس تبدأ في التحسن بشكل كبير يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، وتنصح بالابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار والأعمدة ولوحات الإعلانات.