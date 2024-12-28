يختتم اليوم السبت، العرض المسرحي "sale" ليالي عرضه التي بدأت الخميس الماضي على مسرح السلام بشارع قصر العيني، والذي شهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا عند استضافة المسرح له والذي يديره الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.

والعرض ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وإدارة الدكتور عمرو عثمان، ضمن مبادرة توعية مبتكرة لتسليط الضوء على مخاطر التعاطي والإدمان وأثرهما على الفرد والأسرة والمجتمع.

وحضر العرض، عددًا من آسر المتعافين من الأدمان وجمهور المسرح وعددًا من الصحفيين.

وذكر مخرج المسرحية الفنان عمرو حسن، أن العمل يتناول قضية الإدمان والتعاطي من منظور اجتماعي ونفسي ويركز علي الأسباب التي قد تدفع الشباب للإدمان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المروجة لثقافة تعاطي المخدرات، وفي سابقة جديدة يتم فيها استثمار طاقات المتعافين بالعمل في تنفيذ ديكورات العرض المسرحي؛ لمحاولة إعادة دمجهم في المجتمع، وإعادة اكتساب الثقة في النفس.

والمسرحية مأخوذة عن رواية "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان بطولة سامح حسين، وعبدالمنعم رياض، وإيمان غنيم، وسهيلة الأنور، ومحمد مصطفى، ومحمد مبروك، مع مجموعة من نجوم المسرح، وأشعار محسن عموشة، وألحان وتوزيع محمد ذكي، ومخرجان منفذان أشرف عمرو، ومحمد شوقي، وإخراج عمرو حسن.