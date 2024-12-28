رئيس حي شرق مدينة نصر يواصل حملاته المكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات من شوارع الحي

يواصل اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، جهوده في حملات رفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتندات والأسوار المخالفة بشارع أحمد الزمر والميثاق والحي العاشر، بالتنسيق مع فريق العمل الميداني لإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات.

وفي سياق متصل، وحرصًا من الدولة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتواجد غير المنظم للباعة الجائلين وما يترتب عليه من إعاقات واحتقانات مرورية، تابع رئيس الحي، أعمال تسليم المحلات المخصصة لنقل الباعة الجائلين من سوق العاشر العشوائي إلى سوق العاشر الحضاري الذي أقامته الدولة ضمن مجمع المواقف والأسواق بمنطقة الواحة بحي شرق مدينة نصر.

ويُعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية أحد أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة جاهدةً للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، واستعادة المشهد الحضاري للعاصمة مع ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات.

ويتميز السوق الحضاري بالعاشر، بتوفير الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية ومواقف السيارات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للتجار في أماكن عمل حديثة وراقية وحضارية ومناسبة التكاليف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومتابعة المهندسة مي البطران نائبة المحافظ للمنطقة الشرقية.