حماس: مستعدون لمناقشة منفتحة مع إسرائيل بشأن تدرج الانسحاب مع غزة بشرط

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إن الحركة تبذل جهودًا مضنية بهدف التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الحركة أبدت المرونة الكاملة والمطلوبة من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأوضح أن الجهود مستمرة مع الوسطاء سواء في مصر أو قطر، مشيرًا إلى أن وفد الحركة التفاوضي التقى اليوم مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأكد أن اللقاء كان مهمًا وبحث آخر جهود الوساطة، وشهد التأكيد عل ضرورة المضي قدمًا في إبرام اتفاق لوقف كامل وشامل للعدوان على غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع وسرعة إدخال المعونات والمساعدات.

ونوه بأن اللقاء شهد بحث كل القضايا العالقة، ووضع طرق من أجل تجاوزها، ومقترحات تفضي للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان.

وشدد على أن هناك مبادئ أساسية يتوجب أن تتضمنها الصفقة، أهمها الوقف الشامل والكامل للعدوان، موضحًا أن إسرائيل إذا وافقت على وقف العدوان والانسحاب الكامل من غزة فإن قضية التدرُّج في الانسحاب يمكن أن تناقش بوعي وعقل منفتح.

وأكّد أن الصفقة إذا كانت على مرحلتين أو ثلاث مراحل فكلها تفاصيل يمكن الحديث بشأنها، موضحًا أن المبدأ الأساسي يجب أن يتحقق.