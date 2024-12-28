إعلام فلسطيني: إسرائيل نفذت إعدامات ميدانية في محيط مستشفى كمال عدوان

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قالت قناة «الأقصى» الفلسطينية، إن قوات إسرائيلية نفذت إعدامات ميدانية بحق مدنيين بمحيط مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت مدنياً بالرصاص، بينما كان يرفع راية بيضاء.

وأمس الجمعة، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي يعد من أكبر المستشفيات في تلك المنطقة، وكان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وأجبر جيش الاحتلال المرضى والمصابين والكوادر الطبية والطواقم الصحفية على إخلاء المستشفى بالقوة، بالتزامن مع إطلاق القذائف والرصاص تجاهه.

ويعد «كمال عدوان» المستشفى الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة، حيث أتت النيران على أقسام: العمليات والمختبر والإسعاف والطوارئ والاستقبال.

وأجبرت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين على خلع ملابسهم في البرد الشديد، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة خارج المستشفى.

وكان الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى كمال عدوان، وذلك عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويقدر عددهم بنحو 350 مواطنا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.