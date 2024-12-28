المئات يحتشدون بهونج كونج لمشاهدة أول عرض ألعاب نارية بالطائرات المسيرة بالمدينة

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احتشد المئات اليوم السبت في هونج كونج لمشاهدة أول عرض ألعاب نارية بالطائرات المسيرة بالمدينة، في إطار حملة لزيادة الدعم والتوعية بالحفاظ على دببة الباندا.

وضم العرض الذي استمر 10 دقائق 1000 مسيرة، بعضها مزود بألعاب نارية، وحلقت المسيرات فوق ميناء فيكتوريا في هونج كونج وشكلت صورا لدببة الباندا العملاقة بالمدينة.

واستعرضت بعض المسيرات، خلال فقرات معينة ضمن العرض، ألعابا نارية، فيما شكلت مئات الطائرات الأخرى دب باندا ثلاثي الأبعاد دار في السماء ببطء.

ووصل بعض المشاهدين المتحمسين قبل ساعات من العرض لضمان وصولهم إلى نقطة مشاهدة جيدة.