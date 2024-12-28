 سمير فرج: روسيا وإيران لهما نصيب في صفقة إسقاط بشار الأسد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سمير فرج: روسيا وإيران لهما نصيب في صفقة إسقاط بشار الأسد


نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 11:51 م

قال الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن سوريا كانت مدعومة من روسيا وحزب الله وإيران، وقت حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء السبت، أن حزب الله كان منشغلاً في حربه مع دولة الاحتلال في لبنان، موضحًا أن أنقرة هي من دعمت المعارضة السورية، وأقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل مقابل صفقة مدعومة من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح أن نصيب روسيا في صفقة إسقاط الأسد، تمثلت في الحفاظ على القواعد الروسية في سوريا، بالإضافة لتسوية الحرب في أوكرانيا.

ونوه فرج، بأن نصيب إيران في الصفقة فكان هو تعهد دولة الاحتلال بعدم ضرب المفاعل النووية، ورفع بعض العقوبات الاقتصادية.

ولفت إلى أنَّ إيران تحملت عقوبات اقتصادية لمدة 18 سنة من أجل الحصول على السلاح النووي، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن طهران ستمتلك 5 قنابل نووية في 2025.

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