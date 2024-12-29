أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم السبت، تعليمات بالاستعداد لتوسيع القتال في قطاع غزة من خلال تعزيز القوات على حساب جبهات أخرى، في ظل تعثر المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.

ونقل موقع "واللا" العبري، عن مصادر في هيئة الأركان، أن بعض الوحدات في الجيش، بما في ذلك وحدات المدرعات والهندسة، تلقت إشعارات في الأيام الأخيرة للاستعداد للانتقال إلى قطاع غزة، في إطار النية لزيادة الضغط العسكري على حماس وبقية التنظيمات في مواقع إضافية.

وأضافت المصادر، أن ما "القيادة الجنوبية" في الجيش قد بدأت بالفعل، في هذه المرحلة، بتنفيذ عمليات من سلاح الجو في إطار الاستعداد لتوسيع العمل العسكري

وفي هذه المرحلة، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ثلاثة جهود: الفرقة 162 في شمال قطاع غزة، والفرقة 99 في ممر نيتساريم، وفرقة غزة في المنطقة العازلة وجنوب القطاع وعلى طول محور فيلادلفيا.

وفي وقت سابق من اليوم، تم إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو القدس والمناطق المحيطة، وتم اعتراضهما، حسب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب هذا الإطلاق غير المعتاد من غزة، تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد كبير من المدنيين والبلدات في تل أبيب والقدس ومستوطنات الضفة والنقب الغربي وعسقلان.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن سلاح الجو تمكن من اعتراض الإطلاقين اللذين عبرا إلى "الأراضي" الإسرائيلية.