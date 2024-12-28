افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من المسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، وجهود المحافظة للحد من أعباء المعيشة وتيسير الحصول على الاحتياجات اليومية ومواجهة الغلاء.



رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عامة محافظة أسيوط، عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية، وخالد عبدالرؤف سكرتير عام مساعد المحافظة، وخالد محمد الدبر وكيل وزارة التموين، والدكتور عمرو محمود وكيل مديرية التموين، ممدوح جبر رئيس حي شرق، أبو العيون العياط رئيس حي غرب، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز المشروعات.

وأكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، خلال تصريحات صحفية، أثناء تفقد المعرض، أن السوق يخدم أهالي أسيوط.



وأوضح أبو النصر أن السوق تحول من اليوم الواحد إلى الدائم؛ ليعم الخير على جميع أهل أسيوط، مؤكدا أن السوق ليس في المحافظة فقط بل سيكون في جميع مراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وجشع التجار.

وأشار، إلى أن هناك منافذ مخصصة مجاناً بدون أي مقابل لجميع التجار المشاركين داخل السوق، مؤكدا أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان نجاح السوق في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن السوق به عدد من الأنشطة الثقافية الترويجية والخدمات المجتمعية كجزء من المبادرة.



وأوضح محافظ أسيوط، أن السوق يتضمن 130 باكية وما يزيد عن 150 عارضا لبيع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والسلع المنزلية، مما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة بأسعار مناسبة وبنسبة خصم تتراوح بين 30 إلى 50%، داعيًا المواطنين إلى زيارة السوق للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.