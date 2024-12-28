مستثمرو السياحة بمرسى علم يشيدون بمشاركة القطاع الخاص في وضع رؤية مستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني

أشاد مستثمرو السياحة بمرسى علم، بمشاركة القطاع الخاص في وضع رؤية مستقبلية لنمو الاقتصاد الوطنى، مؤكدين أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات يدعم السياحة وحركة الطيران الوافدة لمصر.

قال عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن الدولة عازمة على النهوض بالقطاع السياحي بشكل كبير ووضعت القطاع السياحي ضمن ٤ قطاعات ذات أولوية في المرحلة الحالية وهي الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر عاطف عبد اللطيف، أن اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات بشكل دوري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم يؤكد ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.

وأشاد بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.

وأوضح عاطف عبد اللطيف أن مناقشات رجال الأعمال و المستثمرين مع رئيس الوزراء شملت اغلب الرؤى التي تدعم نمو الاقتصاد المصري.

وحول قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة أشار إلى انً دخول القطاع الخاص في ادارة المطارات المصرية سيكون له دور كبير في دعم حركة الطيران وسياحة الترانزيت والأسواق الحرة ويدعم التوجه إلى الاسواق المستهدف جذب سياحة منها سيكون كبير ويلبي رغبات السائحين في الحصول على خدمة مميزة.

ودعا عاطف إلى سرعة تنفيذ مبادرة تمويل السياحة بفائدة ميسرة وكذلك سرعة إصدار مبادرة البنك المركزي لتمويل إنشاء الغرف الفندقية بشكل خاص لأننا في أشد احتياج لها حاليا لاستيعاب أعداد السياحة المنتظرة والتي تستهدفها الدولة ضمن خطتها وضرورة تقديم حوافز وتسهيلات تطلق يد القطاع الخاص بشكل أكبر في الاستثمار بالسوق المصري.

كما دعا عاطف عبد اللطيف إلى توسيع دائرة المشاركة من القطاع الخاص ضمن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع ومنها السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جداً مع ضرورة تقديم تسهيلات في الاجراءات و التراخيص من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية.

وأشاد عاطف عبد اللطيف بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعة عمل ستعمل وفق رؤية محددة في قطاع السياحة فرغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار خاصة أن عوائد السياحة تساهم بشكل كبير في سد العجز في الفجوة الدولارية.

ودعا إلى ضرورة افتتاح المشروعات السياحية في أسرع وقت وكذلك المطارات مثل مطار سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم والمتحف الكبير وغيرها.