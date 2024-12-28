الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسئول عسكري كبير

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تصدى لمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية خططت لها أجهزة الأمن الأوكرانية ضد مسئول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة.

وذكر اليوم السبت في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»، أنه «في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية».

وأشار إلى أن «المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسئول بوزارة الدفاع الروسية، بعدما زرع عبوة ناسفة، بدائية الصنع، داخل مكبر صوت محمول للموسيقى في موسكو».

ولفت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن المعتقل يتعاون مع التحقيق.

وفي يوم 17 ديسمبر الجاري، وقع في موسكو تفجير إرهابي أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيجور كيريلوف بجوار منزله.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، قوله إن «جهاز الأمن الأوكراني قتل الجنرال الروسي كيريلوف في إطار عملية خاصة في موسكو».