أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إجلاء المرضى والكوادر الطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت في بيان، اليوم السبت، أن تلك الجريمة تأتي ضمن سلسة الجرائم الممنهجة من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت الوزارة مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياته لوقف تلك الانتهاكات فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المنشآت المدنية والطواقم الطبية والإنسانية.

وأمس الجمعة، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي يعد من أكبر المستشفيات في تلك المنطقة، وكان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وأجبر جيش الاحتلال المرضى والمصابين والكوادر الطبية والطواقم الصحفية على إخلاء المستشفى بالقوة، بالتزامن مع إطلاق القذائف والرصاص تجاهه.

يذكر أن «كمال عدوان» هو المشفى الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة، حيث أتت النيران على أقسام: العمليات والمختبر والإسعاف والطوارئ والاستقبال.

وأجبرت قوات الاحتلال، الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين على خلع ملابسهم في البرد الشديد، واقتادهم إلى جهة غير معلومة خارج المستشفى.

وكان الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى كمال عدوان، وذلك عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويقدر عددهم بنحو 350 مواطنا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.