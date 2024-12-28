 زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2024 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان ولا تحذير من تسونامي

طوكيو - د ب أ
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:52 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:52 ص

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب شمال شرق اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مع شعور قوي بهزات في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما، ولكن لم يتم إصدار تحذير من موجات مد عالية "تسونامي".

وقالت وكالة الأرصاد، إن الزلزال الذي وقع الساعة 4:10 صباحا بالتوقيت المحلي بلغت قوته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في جزء من المقاطعتين، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وكانت مناطق في نفس المنطقة قد دُمرت بسبب زلزال بقوة 9.0 درجات وتسونامي هائل في مارس عام 2011.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

ووفقا لشركات المرافق، لم يتم رصد أي اضطرابات في أداء محطات الطاقة النووية في المنطقة بعد الزلزال.

وقع الزلزال قبالة مقاطعة فوكوشيما على عمق نحو 40 كيلومترا.

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