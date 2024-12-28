مدرب ليستر يحذر من انتفاضة السيتي

يدرك رود فان نيستلروي، مدرب ليستر سيتي، أن فريقه يجب أن يقدم أداء رائعا، إذا أراد تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، غدا الأحد، ضمن منافسات البريميرليج.

وقال فان نيستلروي "الكل يدرك جودة فريق مانشستر سيتي ومدربه، والأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية أمام إيفرتون، لذا أنا أركز على جودة منافسنا الذي سنواجهه".

وأضاف "يجب أن نستعد لتقديم أداء مميز، وأن نكون في أفضل حالاتنا لتحقيق نتيجة إيجابية، تحسن وضعنا في جدول الترتيب".

وتابع المدرب الهولندي "كل مبارياتنا مهمة للغاية، وندرك ضرورة تجميع عدد معين من النقاط، لذا فكل ثانية من كل مباراة تكون مهمة".

ويستعد ليستر سيتي لاستعادة جهود مهاجمه المخضرم، جيمي فاردي، الذي غاب عن الخسارة أمام ليفربول (3-1) في جولة البوكسينج داي.

وقال فان نيستلروي عن ذلك: "لقد تعرض جيمي لإصابة بسيطة، وعانى من كدمتين في الأسبوع الماضي، ولم يكن جاهزا بشكل تام لمواجهة ليفربول، لذا منحناه وقتا للتعافي، وأتمنى أن يلحق بمواجهة مانشستر سيتي، وأرى أن فرصته جيدة".

في المقابل، تحوم شكوك كبيرة حول جاهزية فوت فايس، بسبب الإصابة، لينضم لقائمة الغائبين لذات السبب، مثل مادس هيرمانسن وريكاردو بيريرا وويلفريد نديدي وعبدول فاتاو وكيسي ماكاتير.

وكان هيرمانسن، حارس مرمى ليستر سيتي، ركيزة أساسية في صفوف الفريق، لكنه يغيب أيضا عن الملاعب منذ فترة.